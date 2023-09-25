"إسلامية نجران" تحتفل باليوم الوطني الـ 93

وقال المدير العام للفرع الشيخ مشعل بن سالم العتيبي: إن هذا الاحتفال يأتي في إطار توجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، واستشعارًا بدور الفرع في إبراز أهمية المناسبات الوطنية، واستذكارًا للملاحم التاريخية لتوحيد المملكة على يد جلالة المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- طيب الله ثراه- وسار من بعده أبناؤه الملوك البررة في تطوير هذا الكيان الشامخ.