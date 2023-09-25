"إسلامية نجران" تحتفل باليوم الوطني الـ 93

احتفل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران، اليوم الاثنين، في مقره، بذكرى اليوم الوطني الثالث والتسعين، بحضور منسوبي ومنسوبات الفرع.
وقد اشتمل الحفل على عدد من اللوحات التي تحتوي عبارات وطنية، وأيضًا توزيع الأعلام والهدايا على منسوبي الفرع، بالإضافة إلى عرض مرئي لاستعراض مراحل التطور التي تشهدها المملكة.
وقال المدير العام للفرع الشيخ مشعل بن سالم العتيبي: إن هذا الاحتفال يأتي في إطار توجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، واستشعارًا بدور الفرع في إبراز أهمية المناسبات الوطنية، واستذكارًا للملاحم التاريخية لتوحيد المملكة على يد جلالة المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- طيب الله ثراه- وسار من بعده أبناؤه الملوك البررة في تطوير هذا الكيان الشامخ.