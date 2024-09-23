"آل خمسان": مناسبة اليوم الوطني الـ94 فرصة للتأمل في رحلة ازدهار عظيمة

واختتم تصريحه قائلاً: "في هذا اليوم الوطني نجدد عهدنا على مواصلة العمل الجاد لتحقيق أهداف رؤية 2030، بما يدعم ازدهار واستدامة الاقتصاد الوطني، ويسهم في بناء مستقبل مالي متطور ومستدام، وقطاع مالي مزدهر، يعتمد على كفاءات وطنية مهنية، ويعزز مكانة السعودية على المستويَيْن الإقليمي والدولي. نسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على السعودية نعمة الأمن والاستقرار، وأن نواصل معًا تحقيق المزيد من الإنجازات".