"آل خمسان": مناسبة اليوم الوطني الـ94 فرصة للتأمل في رحلة ازدهار عظيمة

رفع الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية، مانع بن محمد آل خمسان، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-؛ بمناسبة اليوم الوطني الرابع والتسعين للمملكة العربية السعودية.
وأكد "آل خمسان" أن هذه المناسبة الوطنية الغالية تمثل فرصة للتأمل في رحلة التأسيس العظيمة التي قادها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه -، وأرست أسسًا قوية من الأمن والاستقرار والازدهار.
وأضاف بأن السعودية بفضل هذه الأسس واصلت مسيرتها نحو النمو والتطور، وكان إطلاق رؤية السعودية 2030 تتويجًا لهذه الجهود الكبيرة؛ وهو ما ساهم في تحقيق إنجازات بارزة على جميع الأصعدة.
وأشار "آل خمسان" إلى أن شعار اليوم الوطني الـ94 "نحلم ونحقق" يعكس الطموحات الكبيرة التي تحملها القيادة والشعب السعودي معًا، ويجسد الإصرار على تحويل الأحلام إلى إنجازات ملموسة.
ولفت إلى أن القطاع المالي جزء أساسي من هذا الحلم؛ إذ يشهد تطورًا مستمرًّا في إطار رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية والازدهار. فيما تواصل الأكاديمية المالية دورها المحوري في هذا المجال، من خلال تدريب وتطوير الكفاءات الوطنية التي تمثل عماد المستقبل المالي للمملكة.
واختتم تصريحه قائلاً: "في هذا اليوم الوطني نجدد عهدنا على مواصلة العمل الجاد لتحقيق أهداف رؤية 2030، بما يدعم ازدهار واستدامة الاقتصاد الوطني، ويسهم في بناء مستقبل مالي متطور ومستدام، وقطاع مالي مزدهر، يعتمد على كفاءات وطنية مهنية، ويعزز مكانة السعودية على المستويَيْن الإقليمي والدولي. نسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على السعودية نعمة الأمن والاستقرار، وأن نواصل معًا تحقيق المزيد من الإنجازات".