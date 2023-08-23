"ابتدائية الملقا" بالرياض تستقبل طلابها المستجدين بفعاليات متميزة ومتنوعة

وجدير بالذكر أن الأسبوع التمهيدي الذي خصصته وزارة التعليم يهدف إلى تكوين اتجاه إيجابي لدى الطلاب نحو المدرسة وإكسابهم خبرة سارة تعزز حبهم لها, وتسهيل انتقال تلميذ الصف الأول من محيط الأسرة إلى بيته الثاني المدرسة, وتعريف أولياء الأمور بأهم الخصائص النمائية لمرحلة الطفولة, وتوضيح المشكلات النفسية والسلوكية التي قد يتعرض لها التلميذ المستجد وكيفية التعامل معها بأساليب تربوية سليمة.