"ابتدائية الملقا" بالرياض تستقبل طلابها المستجدين بفعاليات متميزة ومتنوعة

استقبلت مدرسة حي الملقا الابتدائية طلابها المستجدين والملتحقين للمرة الأولى في المرحلة الابتدائية وفي بداية مشوارهم التعليمي بفعاليات متميزة من خلال الأسبوع التمهيدي الذي خصصته وزارة التعليم من أجل تنشئة الفكر وتأصيل السلوك وزرع حب التعلم والتكوين في نفوس النشء والأطفال.
وقدمت مدرسة حي الملقا فعاليات متنوعة من خلال خطة زمنية لتنفيذ برنامج الأسبوع التمهيدي تأتي في مقدمتها إقامة مراسم استقبال الطلاب المستجدين, ثم كلمة لمدير المدرسة الأستاذ تركي الحقباني, مرحباً بالأبناء مقدماً لهم التهنئة بأن يسر الله لهم القبول في المدارس في هذا العام لتلقي العلم الصالح حتى يكونوا أبناء نافعين لدينهم ووطنهم وقيادتهم.
كما قدمت المدرسة من خلال الأسبوع التمهيدي فعاليات ثقافية وأنشطة وألعاباً ترفيهية متميزة, وإقامة مأدبة الإفطار للطلاب المستجدين مع أولياء أمورهم, إضافة إلى ذلك مرافقة رائد الفصل لجميع الطلاب لأخذ جولة تعريفية على مرافق المدرسة للتعرف عليها مع أولياء أمورهم حتى يكونوا على دراية كاملة لمرافق المدرسة من المكاتب الإدارية والفصول ومخارج الطوارئ وغيرها.
وجدير بالذكر أن الأسبوع التمهيدي الذي خصصته وزارة التعليم يهدف إلى تكوين اتجاه إيجابي لدى الطلاب نحو المدرسة وإكسابهم خبرة سارة تعزز حبهم لها, وتسهيل انتقال تلميذ الصف الأول من محيط الأسرة إلى بيته الثاني المدرسة, وتعريف أولياء الأمور بأهم الخصائص النمائية لمرحلة الطفولة, وتوضيح المشكلات النفسية والسلوكية التي قد يتعرض لها التلميذ المستجد وكيفية التعامل معها بأساليب تربوية سليمة.