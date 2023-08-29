"تراحم" مكة تكرم عددًا من الداعمين للنزلاء والمفرج عنهم وأسرهم

وقال المدير التنفيذي لـ"تراحم" وليد بن خضر الأحمدي: إن دعم المجتمع للّجنة يساعد في تحسين حياة المستفيدين وأسرهم، موضحًا أن جميع برامج اللجنة تصُبُّ في خدمتهم، بتقديم كل سبل تسهيل تجاوز محنتهم التي يمرون بها.