"تراحم" مكة تكرم عددًا من الداعمين للنزلاء والمفرج عنهم وأسرهم

كرمت اللجنة الوطنية لرعاية النزلاء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمكة المكرمة، اليوم الثلاثاء؛ عددًا من الداعمين لبرامج نُفّذت خلال الفترة الماضية، تزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الإنساني.
وقال المدير التنفيذي لـ"تراحم" وليد بن خضر الأحمدي: إن دعم المجتمع للّجنة يساعد في تحسين حياة المستفيدين وأسرهم، موضحًا أن جميع برامج اللجنة تصُبُّ في خدمتهم، بتقديم كل سبل تسهيل تجاوز محنتهم التي يمرون بها.
وأكد "الأحمدي" كبرَ دور المسؤولية المجتمعية في تقديم أهمّ البرامج للمستفيدين، والتي تجمعهم مع عدد كبير من الجهات الحكومية والأهلية.
يذكر أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، تقدم 32 خدمة مجتمعية لخدمة أسر السجناء والمفرج عنهم، وتضمّ ثلاثة مسارات؛ وهي: مسار الرعاية الأساسية، ومسار العناية الأسرية، ومسار تنمية القدرات.
كما تسعى اللجنة بشكل كبير ومباشر في خلق فرص لانتقال الأسرة من الجانب الرعوي إلى جانب التمكين.