تعليم الطائف يستهدف 62 موجهاً طلابياً ببرنامج تطويري مهني

وقد تم تنفيذ البرنامج حضوريًا للمدارس الداخلية، فيما تم تقديمه عن بُعد بشكل متزامن للمدارس الخارجية، وبلغ عدد المستفيدين 62 موجهًا وموجهة؛ منهم 48 حضوريًا و14 عن بُعد.