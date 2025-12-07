تعليم الطائف يستهدف 62 موجهاً طلابياً ببرنامج تطويري مهني

نظمت الإدارة العامة للتعليم في الطائف اليوم برنامج التطوير المهني للموجهين والموجهات الطلابيين الجدد لعام 1447هـ.
ويهدف البرنامج إلى إكساب المشاركين المهارات الأساسية في مجال التوجيه الطلابي، بما يسهم في رفع جاهزيتهم وتطوير أدائهم داخل المدارس.
وقد تم تنفيذ البرنامج حضوريًا للمدارس الداخلية، فيما تم تقديمه عن بُعد بشكل متزامن للمدارس الخارجية، وبلغ عدد المستفيدين 62 موجهًا وموجهة؛ منهم 48 حضوريًا و14 عن بُعد.
ويمتد البرنامج التدريبي لمدة أربعة أيام متواصلة.
وأكد المدير العام للتعليم في الطائف أهمية أن تحظى برامج التوجيه الطلابي داخل المدارس بالجدية والتجديد في التخطيط والتنفيذ وأن يكون العمل بشغف وهمة عالية وحكمة،
وأشار "الدكتور الغامدي " إلى ضرورة قيام الموجه الطلابي بدور الأب، والموجهة الطلابية بدور الأم، والقرب من أبنائهم للاستماع لهم والجلوس معهم والأخذ على أيديهم؛ بما يحقق مصلحتهم ومساعدتهم في تخطيط حياتهم الشخصية والدراسية وإدارة الوقت فالموجه الطلابي صوته مسموع لأنه يمثلهم وهو مَن يُساهم في بناء شخصية الطالب وتكوينها؛ مؤكدًا ضرورة أن نتشارك جميعًا في ذلك لنصل لدرجة أداء عالية ونتائج مأمولة تحقق الأهداف المرجوة .