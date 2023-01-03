إنجازات كبيرة لـ"جامعة الملك خالد" خلال 2022.. هنا الأرقام والمؤشرات

وتمكنت الجامعة خلال العام 2022م من تعزيز مفهوم وكفاءة التنظيم ورفع وتحسين القدرة التنافسية للمنظمة، من خلال عدة إجراءات تهدف إلى تحقيق رفع كفاءة الأداء شملت تغيير مسمى إدارة المخاطر إلى إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال وإعادة هيكلتها، وتغيير مسمى الإدارة العامة للإعلام والعلاقات إلى الإدارة العامة للاتصال المؤسسي وإعادة هيكلتها، ونقل ارتباط وحدة التصنيفات الدولية من وكالة الجامعة للتطوير والجودة إلى وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وكذلك العمل على المشروع الوطني للتحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، وتحقيق جائزة التميز المؤسسي وكذلك جائزة التميز العملي من هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية، كما تم تعزيز جانب تطوير الموارد البشرية من خلال 53 برنامجًا تدريبيًّا استفاد منها 5925 متدربًا ومتدربة.