خلال العيد.. أمسيات إنشادية يحييها نجوم الشيلات في "تربة ولينة وقبة"

جدير بالذكر أن هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أطلقت، عصر اليوم الجمعة، ثلاث فعاليات في ثلاث مناطق (تربة، لينة، قبة) تستمر حتى مساء بعد غدٍ الأحد 23 أبريل، وتشتمل على عدد من الأنشطة التي تستهدف الأسر المنتجة والأطفال، وتتضمن مسابقات وجوائز متنوعة.