خلال العيد.. أمسيات إنشادية يحييها نجوم الشيلات في "تربة ولينة وقبة"

يترقب جمهور مسرح فعاليات عيد الفطر المبارك، التي تنظمها هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في مراكز "تربة، لينة، قبة"، الليلة، أمسيات فنية وإنشادية يحييها نجوم فن الشيلات خلال أول أيام الفعاليات المتواصلة لمدة 3 أيام.
ويلتقي زوار وجمهور الإنشاد والشيلات بمدينة تربة بمنطقة حائل بالفنان حمد الطويل على مسرح حديقة الرواد الساعة 10 مساءً، حيث يقدم أمسية فنية إنشادية لجمهوره ومحبيه في تربة حائل.
وفي قرية لينة التابعة لمنطقة الحدود الشمالية، ومن مسرح سوق لينة التاريخي تحديدًا، يشدو الفنان راشد آل جزوى بعدد من أغانيه وشيلاته التي ينتظرها جمهوره في منطقة الحدود الشمالية في أولى ليالي العيد.
وفي مدينة قبة التابعة لمنطقة القصيم، ستشهد أولى الأمسيات الفنية مشاركة صاحب الصوت العذب حسين آل لبيد الذي ينتظره جمهوره الليلة على مسرح استاد قبة الرياضي، حيث يقدم مجموعة من شيلاته المشهورة بدءًا من الساعة العاشرة مساءً.
جدير بالذكر أن هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أطلقت، عصر اليوم الجمعة، ثلاث فعاليات في ثلاث مناطق (تربة، لينة، قبة) تستمر حتى مساء بعد غدٍ الأحد 23 أبريل، وتشتمل على عدد من الأنشطة التي تستهدف الأسر المنتجة والأطفال، وتتضمن مسابقات وجوائز متنوعة.