"تعليم جازان" ينفّذ ملتقى "اعتزاز التوعوي" لـ2000 مستفيد

رعى مدير تعليم جازان ملهي بن حسن عقدي، اليوم الأحد، على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان؛ انطلاق فعاليات ملتقى التوعية الفكرية "اعتزاز"، الذي تنفذه وحدة التوعية الفكرية، بهدف تعزيز الولاء للدين ثم لولاة الأمر، وتعزيز الانتماء للوطن وقيمه، ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال والوقاية من الفكر المتطرّف، بمشاركة المشرف على وحدة التوعية الفكرية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي، وبحضور مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، ومدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ سليمان بن يحيى المالكي، مستهدفًا أكثر من 2000 مستفيد من المجتمع التعليمي بجازان.

