تمديد تكليف "الزايدي" مساعداً لمدير تعليم شقراء للشؤون المدرسية

اما الخبرات العملية، فعمل معلماً في تخصّص الرياضيات، ثم مشرفا تربويا، ثم منسقاً لجائزة التعليم للتميز، ثم رئيساً لقسم الإشراف التربوي، ثم مديراً لإدارة التعليم الأهلي والأجنبي، ثم عمل مساعداً لمدير التعليم للشؤون المدرسية بشقراء، وكُلف مساعداً لمدير التعليم للشؤون التعليمية بشقراء، إضافة إلى عمله، كما أن لدى الزايدي خبرات في مجال التطوير الإداري، فهو عضو فريق تقويم فصول برامج الموهوبين في المملكة العربية السعودية، وعضو فريق مؤشرات الأداء الإشرافي بوزارة التعليم ، وعضو مشارك في تصميم وبناء مؤشرات الأداء الإشرافي والمدرسي والقيادة المدرسية، ومؤشرات أداء المعلمين، وعضو مشارك في تصميم وبناء مؤشرات كفاءة التعليم، وعضو مشارك في تأهيل أخصائيي التقويم في وزارة التعليم، ومحكم مسار البحث العلمي.