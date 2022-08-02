تمديد تكليف "الزايدي" مساعداً لمدير تعليم شقراء للشؤون المدرسية

أصدر مساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، قراراً بتمديد تكليف عادل منير الزايدي مساعداً لمدير التعليم بإدارة تعليم شقراء للشؤون المدرسية حتى ١ / ١ / ١٤٤٥ هـ.
الدكتور الزايدي يحمل شهادات عليا وخبرات إدارية متنوعة، فهو حاصل على البكالوريوس في تخصّص الرياضيات، ودبلوم في التخطيط التربوي، والماجستير والدكتوراه في الموهبة والإبداع.
اما الخبرات العملية، فعمل معلماً في تخصّص الرياضيات، ثم مشرفا تربويا، ثم منسقاً لجائزة التعليم للتميز، ثم رئيساً لقسم الإشراف التربوي، ثم مديراً لإدارة التعليم الأهلي والأجنبي، ثم عمل مساعداً لمدير التعليم للشؤون المدرسية بشقراء، وكُلف مساعداً لمدير التعليم للشؤون التعليمية بشقراء، إضافة إلى عمله، كما أن لدى الزايدي خبرات في مجال التطوير الإداري، فهو عضو فريق تقويم فصول برامج الموهوبين في المملكة العربية السعودية، وعضو فريق مؤشرات الأداء الإشرافي بوزارة التعليم ، وعضو مشارك في تصميم وبناء مؤشرات الأداء الإشرافي والمدرسي والقيادة المدرسية، ومؤشرات أداء المعلمين، وعضو مشارك في تصميم وبناء مؤشرات كفاءة التعليم، وعضو مشارك في تأهيل أخصائيي التقويم في وزارة التعليم، ومحكم مسار البحث العلمي.
وهو كذلك، أخصائي في الكشف عن الطلبة باستخدام اختبارات الذكاء الفردية والجمعية، ومدرب معتمد في تدريب المدربين TOT، ومدرب معتمد في نظرية (TRIZ) الحل الإبداعي، ومدرب في الدورة المركزية في حقيبة الرياضيات المطورة، ومدرب في مهارات الاتصال.
وشارك الزايدي، في عدد من المؤتمرات والندوات واللقاءات، كما حصل على أكثر من ٢٠ دورة تدريبية متنوعة، وعمل عضواً في عددٍ من اللجان الرسمية والتطوعية.