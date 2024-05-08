أكثر من 90 ألف فرصة تدريبية قدمتها 8 منشآت بملتقى المهارات والتدريب بجدة

نظّمت وزارةُ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم، ملتقى المهارات والتدريب "وعد" بمحافظة جدة.
جاء ذلك بحضور مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف العام على وكالة الإمارة، الأمير فيصل بن محمد بن سعد، ونائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين، ومجموعة من الخبراء والمختصين المهتمين في مجال المهارات والتدريب بمنطقة مكة المكرمة.
وتمّ خلال الملتقى توجيه جزء من مخرجات الحملة الوطنية للتدريب "وعد" بتخصيص أكثر من 90 ألف فرصة تدريبية لأبناء وبنات المنطقة، قدّمتها 8 منشآت شريكة في حملة "وعد".
وتشير أرقام الحملة الوطنية للتدريب "وعد"، التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى تحقيق 1,007,000 فرصة تدريبية من أصل 1,155,000 فرصة مستهدفة بمعدل إنجاز يصل إلى 86%.
ويعدّ الملتقى هو الأول من نوعه في منطقة مكة المكرمة، وقد تضمّن مجموعة من المبادرات الرائدة في مجال التدريب وتطوير المهارات، التي تم تصميمها لتعزيز قدرات الكوادر الوطنية، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تمكينهم، وزيادة مشاركتهم في سوق العمل.