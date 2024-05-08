أكثر من 90 ألف فرصة تدريبية قدمتها 8 منشآت بملتقى المهارات والتدريب بجدة

ويعدّ الملتقى هو الأول من نوعه في منطقة مكة المكرمة، وقد تضمّن مجموعة من المبادرات الرائدة في مجال التدريب وتطوير المهارات، التي تم تصميمها لتعزيز قدرات الكوادر الوطنية، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تمكينهم، وزيادة مشاركتهم في سوق العمل.