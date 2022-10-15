"شعلة ومسيرة" أبرز فعاليات "صحي مخطط 5" بجازان للتوعية بسرطان الثدي

نفَّذ مركز صحي مخطط 5 التابع لصحة جازان حملة وطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي (أكتوبر 2022)، بتنظيم صحة جازان؛ لتوعية أفراد المجتمع بأهمية الفحص المبكر، والتشجيع على إجرائه، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر المعلومات الصحية السليمة تماشيًا مع أهداف الحملة.
وقد بدأت الفعاليات بإشعال الشعلة الوردية، والمرور بها على طرقات الحي، ثم انطلقت المسيرة بمشاركة لجنة الشراكة المجتمعية بغرفة جازان.
كما شهدت الفعاليات معرضًا توعويًّا، إضافة إلى عربة فحص سرطان الثدي، كما سيصاحب الحملة ترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع الجهات المشاركة، كذلك من خلال الشاشات المتاحة بالشوارع، والشركات والمستشفيات، والأماكن العامة، وأركان توعوية في المجمعات التجارية، فضلاً عن إقامة المحاضرات التوعوية في الجامعات ومقار الجهات الحكومية، كذلك وضع عربات ميدانية مخصصة للفحص والتثقيف في الأماكن العامة بمشاركة التطوع الصحي.