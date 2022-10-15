"شعلة ومسيرة" أبرز فعاليات "صحي مخطط 5" بجازان للتوعية بسرطان الثدي

كما شهدت الفعاليات معرضًا توعويًّا، إضافة إلى عربة فحص سرطان الثدي، كما سيصاحب الحملة ترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع الجهات المشاركة، كذلك من خلال الشاشات المتاحة بالشوارع، والشركات والمستشفيات، والأماكن العامة، وأركان توعوية في المجمعات التجارية، فضلاً عن إقامة المحاضرات التوعوية في الجامعات ومقار الجهات الحكومية، كذلك وضع عربات ميدانية مخصصة للفحص والتثقيف في الأماكن العامة بمشاركة التطوع الصحي.