انطلاق الدورة التأسيسية لمنسوبي المساجد المُعَينين على نظام العقود بمنطقة عسير

أطلق معهد الأئمة والخطباء بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع فرع الوزارة بمنطقة عسير، اليوم، الدورة التأسيسية للمُعَينين على نظام العقود من الأئمة والمؤذنين ومراقبي ومراقبات المساجد في محافظات: (خميس مشيط، ومحايل عسير، والنماص)، تستمر لمدة يومين، تتناول عدة محاور في العقيدة والفقه والأمن الفكري والآداب والواجبات.
وأوضح مدير المعهد المكلف الشيخ عيسى كاملي، أن الدورة تأتي ضمن البرامج التدريبية الهادفة لتطوير المهارات الفنية والإدارية لمنسوبي المساجد من الأئمة والمؤذنين والمراقبين والمراقبات؛ تماشيًا مع الاستراتيجيات التي تعمل الوزارة عليها؛ لتطوير قدراتهم ورفع كفاءتهم العلمية والعملية، بما يحقق الرسالة والأهداف المنشودة للرقي برسالة المسجد في خدمة المجتمع.
ونبّه "كاملي" إلى أن معهد الأئمة والخطباء يواصل تنفيذ هذه الدورة في مختلف فروع الوزارة بمناطق المملكة ضمن خطة التدريب والتأهيل التي يعمل عليها خلال العام 1443- 1444هـ، تحقيقًا لرسالته في تنمية وتطوير قدرات منسوبي المساجد مواكبة لرؤية المملكة 2030.