انطلاق الدورة التأسيسية لمنسوبي المساجد المُعَينين على نظام العقود بمنطقة عسير

أطلق معهد الأئمة والخطباء بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع فرع الوزارة بمنطقة عسير، اليوم، الدورة التأسيسية للمُعَينين على نظام العقود من الأئمة والمؤذنين ومراقبي ومراقبات المساجد في محافظات: (خميس مشيط، ومحايل عسير، والنماص)، تستمر لمدة يومين، تتناول عدة محاور في العقيدة والفقه والأمن الفكري والآداب والواجبات.