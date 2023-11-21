أمير الشرقية يرأس اجتماعَ لجنة الدفاع المدني بالمنطقة

وشدّد على أهمية جاهزية كافة الجهات لتنفيذ الخطط المعدّة لمواجهة المخاطر المحتملة للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات، مثمّنًا ما نُفِّذ من أعمال وإجراءات للتخفيف من آثار الحالة المطرية التي شهدتْها المنطقة خلال الأسابيع الماضية، مع التأكيد على الاستمرار في هذه الجهود وتنفيذ المهام لكافة الجهات المعنية.