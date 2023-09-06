مستشفى سراة عبيدة العام يحصل على اعتماد "سباهي"

كرم المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، المشرف على القطاع الصحي ومدير مستشفى سراة عبيدة العام سعيد محمد آل راقع وذلك نظير تحقيق المستشفى ومركز الرعاية الصحية الأولية بسراة عبيدة وكذلك مركز الرعاية بالعسران اعتماد المركز السعودي للمنشآت الصحية "سباهي".