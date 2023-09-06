مستشفى سراة عبيدة العام يحصل على اعتماد "سباهي"

كرم المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، المشرف على القطاع الصحي ومدير مستشفى سراة عبيدة العام سعيد محمد آل راقع وذلك نظير تحقيق المستشفى ومركز الرعاية الصحية الأولية بسراة عبيدة وكذلك مركز الرعاية بالعسران اعتماد المركز السعودي للمنشآت الصحية "سباهي".
كما حصل المستشفى مؤخراً على المركز الثاني على مستوى المنطقة في مؤشرات زيارات الزائر الوزاري وكذلك مركز طب الأسنان التخصصي بالمستشفى.
يضاف هذا الإنجاز كأول اعتماد لسباهي إلى الإنجازات المتتالية التي حققها القطاع الصحي والمستشفى.
وقدم المدير العام شكره وتقديره لفريق العمل نظير جهودهم وتميزهم في تحقيق الاعتمادات وعملهم المميز في تقديم الخدمة.
يذكر أنه وبتضافر جهود فرق العمل وإدارة القطاع مع الدعم والمتابعة الذي تتلقاه المنشآت الصحية من المدير العام تحققت المنجزات.