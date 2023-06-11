نائب مفتي قيرغيزستان يُشيد بجهود الندوة العالمية في العناية بالقرآن الكريم
أشاد نائب مفتي قيرغيزستان الشيخ سميع الدين قارئ، اليوم الأحد، باهتمام الندوة العالمية للشباب الإسلامي بتعليم القرآن الكريم وعلومه.
وقال "قارئ": إن "الندوة" تعمل على نشر القرآن حفظًا وتعليمًا وأخلاقًا ليس في قيرغيزستان فحسب، بل في وسط آسيا كلها، مُعربًا عن تقديره لجهود مكتبها المبذولة في هذا الصدد.
جاء ذلك خلال مشاركته في احتفالية مكتب الندوة العالمية بتخريج الدفعة الحادية عشرة من طلاب معهد "نور القرآن" في "كرابلتا".
وأضاف نائب مفتي قيرغيزستان: أن المعهد يُعدُّ واحدًا من أهم وأكبر معاهد قيرغيزستان المختصة بتعليم القرآن الكريم للبنين والبنات، وهو مفخرة لبلاده.
وتابع قائلًا: إن خريجي المعهد ينالون المراتب الأولى عالميًّا في مسابقات القرآن الكريم، كما حدث العام الماضي 1443هـ، في المسابقة العالمية الكبرى بالمملكة العربية السعودية.
من جانبه ثمّن مديرُ مكتب الندوة د. محمد ماضي، جهودَ المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في العناية بتعليم القرآن الكريم واللغة العربية في العديد من البلدان، وما توليه من دعم ورعاية لحَفَظة كتاب الله، مُعربًا عن سعادته التّامة للمشاركة في هذا العرس القرآني البهيج.