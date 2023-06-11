نائب مفتي قيرغيزستان يُشيد بجهود الندوة العالمية في العناية بالقرآن الكريم

من جانبه ثمّن مديرُ مكتب الندوة د. محمد ماضي، جهودَ المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في العناية بتعليم القرآن الكريم واللغة العربية في العديد من البلدان، وما توليه من دعم ورعاية لحَفَظة كتاب الله، مُعربًا عن سعادته التّامة للمشاركة في هذا العرس القرآني البهيج.