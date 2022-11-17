توقيع اتفاقية بين مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية ومستشفى الملك فيصل التخصصي

وقّعت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية مذكرة تعاون مع مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية "وريف الخيرية"، مساء أمس في مدينة الرياض.
وتهدف المذكرة إلى فتح آفاق التعاون بين الطرفين في العديد من المجالات الخيرية المختلفة من أجل تحقيق تنمية صحية شاملة يعود أثرها على صحة المواطنين النفسية والمعنوية.
ومثّل مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، رئيسة المجلس الاستشاري الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز، فيما مثّل مؤسسة "وريف الخيرية" المدير التنفيذي أنور بن محمد الصقعبي، بحضور عدد من الشخصيات القيادية من الطرفين.
ونصّت الاتفاقية على التعاون المشترك في تحقيق برامج دعم التنمية ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية والاستفادة من الموارد المتاحة لدى الطرفين، إضافة إلى تفعيل برنامج "بسمة حياة" التابع لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية والهادف إلى تحسين نوعية الحياة للأطفال الذي يعانون من مرض السرطان في مختلف فروع "وريف الخيرية".
وتضمّنت الاتفاقية العمل على تفعيل مبادرة وزارة الصحة وبرامج المشاركة المجتمعية وتفعيل برامج التوعية الخاصة بأمراض السرطان، إضافة إلى دعم الأطفال المصابين بمرض السرطان من خلال البرامج الترفيهية المختلفة.