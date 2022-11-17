توقيع اتفاقية بين مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية ومستشفى الملك فيصل التخصصي

ونصّت الاتفاقية على التعاون المشترك في تحقيق برامج دعم التنمية ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية والاستفادة من الموارد المتاحة لدى الطرفين، إضافة إلى تفعيل برنامج "بسمة حياة" التابع لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية والهادف إلى تحسين نوعية الحياة للأطفال الذي يعانون من مرض السرطان في مختلف فروع "وريف الخيرية".