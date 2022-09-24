هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية تشارك في فعاليات اليوم الوطني 92

شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، في فعاليات اليوم الوطني 92 للمملكة العربية السعودية، تحت شعار "هي لنا دار".
وقد حقق الفرعُ مشاركات مميزة تَمثلت في الحضور الميداني بالدوريات الراكبة والراجلة.
ونشر المحتوى الإعلامي للرئاسة العامة الخاص باليوم الوطني، كلمات ملوك هذه البلاد المباركة، والمحتوى التوعوي لتعزيز الهوية الوطنية عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات على مبنى الفرع والهيئات والمراكز التابعة له.
كما فعّل الفرع الشراكات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية في المجمعات التجارية والمتنزهات والأسواق والطرق في مختلف محافظات المنطقة.
وتم تفعيل "المنصة التوعوية المتنقلة" التي تحتوي على شاشة عرض كبيرة، تُبَث من خلالها المقاطع المرئية لذكرى اليوم الوطني 92، وكلمات لولاة الأمر -حفظهم الله- وكذلك تمت المشاركة بالمصلى المتنقل في مواقع فعاليات الاحتفالات بالمنطقة الشرقية.
وتأتي المشاركة بدعم ومتابعة وتوجيهات الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.