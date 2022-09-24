هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية تشارك في فعاليات اليوم الوطني 92

ونشر المحتوى الإعلامي للرئاسة العامة الخاص باليوم الوطني، كلمات ملوك هذه البلاد المباركة، والمحتوى التوعوي لتعزيز الهوية الوطنية عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات على مبنى الفرع والهيئات والمراكز التابعة له.