ملتقى جمعية "وعي" يوصي بتطوير قدرات متخصصي الطب الوقائي

شارك في الملتقى كلٌّ من: الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار العازمي، ومدير عام المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية الدكتور عبدالحميد الحبيب، ووكيل كلية الطب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله الزايد، ومدير عام مركز التطوع الصحي الدكتور عبدالله الغزواني، ومدير أكاديمية الصحة العامة بهيئة الصحة العامة الدكتور مهند العريني نيابة عن المدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة، ورئيس المجلس التخصصي للجمعيات الصحية الخيرية الأستاذ الدكتور طلعت الوزنة، وأمين عام الجمعيات الأهلية الدكتور سلمان المطيري، ورئيس الوحدة الإشرافية على المنظمات الصحية غير الربحية بوزارة الصحة عبدالمجيد الزهراني، ونائب الرئيس التنفيذي للتميز المؤسسي لصحة المجتمع بالتجمع الصحي الأول الدكتور عبدالمجيد الشويعر، ورؤساء جمعيات زمزم، وعناية، ودرهم وقاية، والرحمة، وحياتنا، وأثر، والتصلب اللويحي، وإيواء، والمحاضرين بالملتقى، وعدد من قيادات تخصصات الصحة العامة والطب الوقائي، وأساتذة الجامعات ومنسوبي الجمعيات ومؤسسات القطاع غير الربحي.