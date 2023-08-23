"العتيبي" يتسلم التقرير السنوي لإنجازات الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران

استعرض المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ مشعل بن سالم العتيبي، الخدمات التوعوية التي يقدمها الفرع مع جهات المنطقة، وذلك خلال استقباله اليوم في مكتبه، مدير عام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام المهندس سعيد آل هادي.
وتسلم "العتيبي" خلال اللقاء التقرير السنوي للجمعية وإنجازاتها خلال العام الماضي، وكذلك الخطط والبرامج التي تقدمها الجمعية لرعاياها، بالإضافة إلى مناقشة أوجه التعاون بين الطرفين بما يخدم الصالح العام.
وأكد "العتيبي" أن الفرع يعمل وفق خطط دعوية وتوعية متنوعة تهدف إلى إبراز جهود ولاة الأمر -حفظهم الله- في خدمة الدين الإسلامي وتحقيق الوسطية، منوهاً إلى متابعة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لأنشطة الفرع وحثه على تكثيفها بما يحقق تطلعات الوزارة.