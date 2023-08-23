"العتيبي" يتسلم التقرير السنوي لإنجازات الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران

استعرض المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ مشعل بن سالم العتيبي، الخدمات التوعوية التي يقدمها الفرع مع جهات المنطقة، وذلك خلال استقباله اليوم في مكتبه، مدير عام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام المهندس سعيد آل هادي.