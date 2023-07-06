‪رئيس بلدية طريف يقف على الأعمال المنجزة والجاري تنفيذها وفق المواصفات

وقف رئيس ‫بلدية محافظة طريف محمد بن هلان الوردة على العديد من الأعمال الميدانية التي نفذتها البلدية؛ ومنها أعمال السفلتة لطريق المدينة المنورة بالمحافظة، وأعمال الكشط تمهيداً للسفلتة في حي سلطانة، وأعمال إعادة تأهيل الأرصفة في طريق أبوبكر رضي الله عنه، وتابع تنفيذ أعمال مصايد المياه لتحسين مستوى تصريف المياه في حي سلطانة.