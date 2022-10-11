"خيركم" تُحقّق العلامة الكاملة في تطبيق معايير الحوكمة

وأشار المهندس "حنفي" إلى أن "خيركم" تحرص كل الحرص على تطوير وتنمية عملها وبرامجها لتتماشى وتتواءم مع رؤية المملكة 2030، التي اعتبرت القطاع الربحي عنصرًا أساسيًّا في تنمية المجتمع والاقتصاد من خلال تمكين القطاع.