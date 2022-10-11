"خيركم" تُحقّق العلامة الكاملة في تطبيق معايير الحوكمة

حقّقت جمعية "خيركم" لتحفيظ القرآن بجدة، درجة 100% في تطبيق معايير الحوكمة لعام 2021م، ضمن أوائل الجمعيات في القطاع غير الربحي.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية "خيركم" بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي: إن هذا الإنجاز، بفضل الله وتوفيقه أولًا، ثم بتكاتف الجهود والعمل الدَّؤوب.
فيما شكر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على ثقته بالجمعية، ومسيرته المباركة لتطوير الجهات غير الربحية.
وأشار المهندس "حنفي" إلى أن "خيركم" تحرص كل الحرص على تطوير وتنمية عملها وبرامجها لتتماشى وتتواءم مع رؤية المملكة 2030، التي اعتبرت القطاع الربحي عنصرًا أساسيًّا في تنمية المجتمع والاقتصاد من خلال تمكين القطاع.
فيما شكر كل العاملين في "خيركم" وفي مقدمتهم لجنة الحوكمة؛ على دورها العظيم الذي أثمر بحصول الجمعية على درجة 100% في تطبيق معايير الحوكمة لعام 2021م.