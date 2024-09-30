تزامنًا مع الشهر العالمي.. "العلاج الآمن" تطلق حملة "أملك وردي" للتوعية بسرطان الثدي

ويُعد سرطان الثدي أكثر أنواع السرطانات انتشارًا؛ بل يعتبر السرطان الأول عند النساء عالميًّا، والكشف المبكر يرفع نسب الشفاء إلى 95% إن شاء الله في حال رصد المرض مبكرًا؛ إذ إن كثيرًا من السيدات يجهلن أو يهملن أهمية الفحص بأشعة الماموجرام بعد سن الـ40، وهناك ثلاث طرق للكشف المبكر لسرطان الثدي؛ الأولى عن طريق الاكتشاف المبكر من خلال الفحص باستخدام أشعة "الماموجرام"؛ وذلك بعد سن الأربعين؛ فيما تتمثل الطريقة الثانية من خلال الفحص السريري الذي يتم بواسطة الطبيبة، أما الطريقة الثالثة فهي ذاتية تعتمد على فحص المرأة نفسها، وهي ضرورية لمعرفة أي تغيرات تطرأ على طبيعة الثدي، ويمكن من خلال الطبيبة معرفة طريقة الكشف الذاتي.