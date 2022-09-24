فرع هيئة الرياض يحتفل باليوم الوطني الـ92 بالمُصلَّى المتنقل والدوريات الراكبة

كما اشتملت فعاليات الاحتفال على الحضور الميداني بالدوريات الراكبة والراجلة، كما نشر المحتوى الإعلامي للرئاسة العامة الخاص باليوم الوطني كلمات ملوك هذه البلاد المباركة، كما نشر المحتوى التوعوي تعزيز الهوية الوطنية عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات على مبنى الفرع والهيئات والمراكز التابعة له.