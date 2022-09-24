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فرع هيئة الرياض يحتفل باليوم الوطني الـ92 بالمُصلَّى المتنقل والدوريات الراكبة

قام بنشر محتوىات توعوية لتعزيز الهوية الوطنية عبر الشاشات الإلكترونية
فرع هيئة الرياض يحتفل باليوم الوطني الـ92 بالمُصلَّى المتنقل والدوريات الراكبة
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شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض في فعاليات اليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة العربية السعودية تحت شعار "هي لنا دار".

وفعَّل فرع هيئة الرياض الشراكات مع الجهات الحكومية في المتنزهات والأسواق والطرق في مختلف محافظات المنطقة، كما تم تفعيل المعرض الإلكتروني والمُصلى المتنقل في مواقع فعاليات الاحتفالات بمنطقة الرياض.

كما اشتملت فعاليات الاحتفال على الحضور الميداني بالدوريات الراكبة والراجلة، كما نشر المحتوى الإعلامي للرئاسة العامة الخاص باليوم الوطني كلمات ملوك هذه البلاد المباركة، كما نشر المحتوى التوعوي تعزيز الهوية الوطنية عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات على مبنى الفرع والهيئات والمراكز التابعة له.

الرياض
الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
اليوم الوطني 92

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