لفتة إنسانية.. "شفيعًا" تنظم رحلة لذوي الإعاقة لتأدية مناسك العمرة وسط منظومة متكاملة من الخدمات

من جانبه، نوّه الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية والإنسانية عمر بن سليمان المحمادي، بتعاون وتكاتف الإدارات بالمسجد الحرام لتقديم كل الخدمات الإنسانية والاهتمام بالفئة الغالية على قلوبنا كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة؛ لتوفير كل الخدمات والتسهيلات لهم، التي تعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وراحة وفق منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، ضمن حملة الرئاسة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" تحت شعار "من الوصول إلى الحصول".