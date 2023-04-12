لفتة إنسانية.. "شفيعًا" تنظم رحلة لذوي الإعاقة لتأدية مناسك العمرة وسط منظومة متكاملة من الخدمات

أقامت جمعية "شفيعًا" لتعليم القرآن الكريم وعلومه لذوي الإعاقة، وذلك في بادرة إنسانية، رحلة عمرة خاصة لذوي الإعاقة مع أهاليهم انطلقت من مقر الجمعية برفقة فريق طبي، وبالتنسيق مع وكالة الخدمات الاجتماعية والإنسانية والتطوعية برئاسة شؤون الحرمين إدارة شؤون ذوي الإعاقة لاستقبالهم.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية "شفيعًا" حمد بن عبدالله حكمي أن هذه المبادرة وهذا الاهتمام يأتي لحرص الجمعية على مساعدة ذوي الإعاقة لأداء مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك بكل يسر وسهولة، وتحقيقًا لمتطلباتهم تحت رعاية طبية متكاملة وفريق متخصص للاهتمام بهذه الفئة الغالية على قلوبنا، وتسهيل وتذليل الصعوبات التي تواجههم في أداء مناسكهم.
من جهته، أفاد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ماهر بن سعيد السويهري بأن هذه المبادرة الإنسانية تأتي لاستقبال وفد من الأشخاص ذوي الإعاقة بجمعية "شفيعًا" في المسجد الحرام؛ لأداء مناسك العمرة، وفق منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية المقدمة ضمن حملة الرئاسة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا"، تحت شعار "من الوصول إلى الحصول".
من جانبه، نوّه الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية والإنسانية عمر بن سليمان المحمادي، بتعاون وتكاتف الإدارات بالمسجد الحرام لتقديم كل الخدمات الإنسانية والاهتمام بالفئة الغالية على قلوبنا كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة؛ لتوفير كل الخدمات والتسهيلات لهم، التي تعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وراحة وفق منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، ضمن حملة الرئاسة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" تحت شعار "من الوصول إلى الحصول".
من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة جمعية "شفيعًا" محمد هيجان الصحبي إلى أن هذه الرحلة تهدف الجمعية من خلالها إلى تحقيق حلم ذوي الإعاقة وتمكينهم من أداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الراقية والتسهيلات المقدمة من عدد من الجهات الحكومية.
وبدورهم أعرب ذوو الإعاقة وأهاليهم عن سعادتهم الكبيرة بهذه الرحلة للحرم المكي الشريف وأدائهم لمناسك العمرة والاهتمام اللا محدود، سائلين المولى عز وجل أن يبارك عملهم دائمًا ويجعله في ميزان حسناتهم.