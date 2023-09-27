بالصور.. "الغامدي" يشهد احتفالَ "مدارس الطائف" باليوم الوطني الـ93

شهدَ المديرُ العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، الأربعاء، حفلَ مدارس الطائف "بنين" و"بنات"؛ بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني الثالث والتسعين، تحت شعار "نحلم ونحقق".
شارك في الحفل عددٌ من مدارس البنين والبنات؛ وهي: مدرسة المعالي الثانوية، والخامسة والعشرون الابتدائية للبنات، والرابعة والأربعون الابتدائية للبنات، وعمر بن عبدالعزيز الثانوية، ومجمع العبادي التعليمي، والثانوية الرابعة بالحوية، ومدرسة أحد المتوسطة، والثانوية الثامنة عشرة للبنات، وثانوية قيا.
جاء الحفل تحت إشراف إدارة النشاط الطلابي "بنين" و"بنات"، واحتوى على عدد من الفقرات والأناشيد الوطنية واللوحات التي تعبّر عن حبّ الوطن، وغيرها من القصائد والكلمات التي جسّدت الروح الوطنية.
وتضمن الحفلُ عرضًا لمنجزات وطنية، وقصيدة شعرية "وطنية نبض القوافي"، وأوبريت "طموح وطن" من أداء طلاب وطالبات المدارس في المحافظة، ثم شارك الدكتور "الغامدي" الطلاب في أداء العرضة السعودية، خلال الحفل الذي حضره مساعدو مدير التعليم، ومديرو الإدارات والمكاتب "بنين" و"بنات".
وكان قد دشّن المديرُ العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، معرضَ "نحلم ونحقق"، الذي تنظّمه وحدة التوعية الفكرية، في إطار احتفاء الإدارة باليوم الوطني الـ93.
وتجوّل الدكتور "الغامدي" بين جنبات المعرض الذي تنوّعت أركانه واحتوى على العديد من اللوحات التربوية التي تعبّر عن إنجازات الوطن في كل المجالات.
وتضمّن الحفل مشاركات طلاب وطالبات بعبارات وأبيات شعرية عن حب الوطن والقيادة الرشيدة.
كما شهد الحفلُ عرضًا مرئيًّا بعنوان "نحلم ونحقق"، يحكي مسيرة التطور والنماء للمملكة، منذ عهد الملك المؤسس، طيب الله ثراه، حتى عهدنا الزاهر.