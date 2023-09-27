بالصور.. "الغامدي" يشهد احتفالَ "مدارس الطائف" باليوم الوطني الـ93

شارك في الحفل عددٌ من مدارس البنين والبنات؛ وهي: مدرسة المعالي الثانوية، والخامسة والعشرون الابتدائية للبنات، والرابعة والأربعون الابتدائية للبنات، وعمر بن عبدالعزيز الثانوية، ومجمع العبادي التعليمي، والثانوية الرابعة بالحوية، ومدرسة أحد المتوسطة، والثانوية الثامنة عشرة للبنات، وثانوية قيا.