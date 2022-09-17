"تعليم شقراء" تحقِّق المركز الخامس في عدد المتطوعين والسابع في الفرص التطوعية بالمنصة

حققت إدارة التعليم بمحافظة شقراء المركز الخامس في عدد المتطوعين الملتحقين بفرص تطوعية خلال الربع الثاني من عام 2022 على مستوى إدارات التعليم الـ 47، كما حصلت على المركز السابع في عدد الفرص التطوعية المطروحة بالمنصة.
جاء ذلك نظير جهود إدارة تعليم شقراء في تفعيل توجهات وزارة التعليم في جانب العمل التطوعي لتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة 2030، وانسجامًا مع استراتيجية وكالة الوزارة للموارد البشرية ممثلة في وحدة التطوع بالإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية.
وفعَّلت إدارة التعليم بشقراء العمل التطوعي في شتى المجالات التدريبية والفنية والتقنية، إضافة إلى المجالات البيئية والرياضية والوطنية والمجتمعية.
كما ساهمت في إبراز دورها المجتمعي المميز من خلال المشاركات التطوعية مع الجهات الحكومية والمؤسسات الاجتماعية بأربع فرق رئيسية، وأكثر من 640 متطوعًا.
وحرصت إدارة التعليم بشقراء، بإشراف من مدير التعليم الدكتور إبراهيم الحسن، ومساعده للشؤون المدرسية الدكتور عادل الزايدي، ومساعده للشؤون التعليمية الدكتور عبيد الحمادي، ومساعده للشؤون التعليمية "بنات" سهام حمد الشعلان، على الإعداد المبكر والمتابعة المتواصلة لبرامج ومناشط العمل التطوعي من خلال عمل تنظيمي، وفق جدول زمني مخطط له من أول العام؛ إذ تم تجهيز أربع فرق تطوعية، تتكون من: (الفريق العام بالإدارة، وفريق الإعلام والاتصال، وفريق التدريب والتطوير، والفريق الفني والتقني).
وبلغ عدد المتطوعين الإجمالي من المشاركين في المبادرات والفرص التطوعية أكثر من 648 متطوعًا ومتطوعة (غير متكررين)، قدَّموا العديد من الأعمال التطوعية في شتى المجالات.