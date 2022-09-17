"تعليم شقراء" تحقِّق المركز الخامس في عدد المتطوعين والسابع في الفرص التطوعية بالمنصة

وحرصت إدارة التعليم بشقراء، بإشراف من مدير التعليم الدكتور إبراهيم الحسن، ومساعده للشؤون المدرسية الدكتور عادل الزايدي، ومساعده للشؤون التعليمية الدكتور عبيد الحمادي، ومساعده للشؤون التعليمية "بنات" سهام حمد الشعلان، على الإعداد المبكر والمتابعة المتواصلة لبرامج ومناشط العمل التطوعي من خلال عمل تنظيمي، وفق جدول زمني مخطط له من أول العام؛ إذ تم تجهيز أربع فرق تطوعية، تتكون من: (الفريق العام بالإدارة، وفريق الإعلام والاتصال، وفريق التدريب والتطوير، والفريق الفني والتقني).