"الشؤون الإسلامية" بنجران تُدشّن "تراسل" للتعاملات الإلكترونية

دشّن المديرُ العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، اليوم الثلاثاء؛ منصةَ "تراسل" للتعاملات الإلكترونية.
وتهدف المنصة إلى تسهيل العمل وسرعة إنجازه عبر النظام الإلكتروني، الذي يُمكّن منسوبي ومنسوبات الفرع من أداء المهام؛ لتصبح جميعُ تعاملات الفرع إلكترونيةً.
كما تسهم "تراسل" في حفظ حقوق الموظفين فيما يخصّ الأداءَ الوظيفي، وما تم إنجازه من معاملات ومهام موكلة إليهم.
ونظّمت الوزارة دورات تدريبية على نظام التعاملات الإلكترونية لمنسوبيها؛ للتعريف بالمنصة، وكيفية العمل عليها.