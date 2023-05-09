"الشؤون الإسلامية" بنجران تُدشّن "تراسل" للتعاملات الإلكترونية

دشّن المديرُ العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، اليوم الثلاثاء؛ منصةَ "تراسل" للتعاملات الإلكترونية.