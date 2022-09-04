"وقف إرادة" بعسير يؤهل 158 مرشدًا ومرشدة لتعلُّم مبادئ لغة الإشارة

اختتمت الدورة السابعة لوقف إرادة لتنمية ذوي الإعاقة في عسير، مساء السبت، ضمن برنامج تأهيل المرشدين والمرشدات السياحيين بالمنطقة، بالشراكة مع جمعية "مترجمي لغة الإشارة"، في فندق أزد بمدينة أبها.