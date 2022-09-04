"وقف إرادة" بعسير يؤهل 158 مرشدًا ومرشدة لتعلُّم مبادئ لغة الإشارة

اختتمت الدورة السابعة لوقف إرادة لتنمية ذوي الإعاقة في عسير، مساء السبت، ضمن برنامج تأهيل المرشدين والمرشدات السياحيين بالمنطقة، بالشراكة مع جمعية "مترجمي لغة الإشارة"، في فندق أزد بمدينة أبها.
وقال مدير عام الإدارة التنفيذية لوقف إرادة حسام بن علي حسين: إننا من خلال برنامج تأهيل المرشدين والمرشدات السياحيين نسعى أن تكون هناك لغة تواصل بين فئة الصمّ والمرشدين والمرشدات.
وأضاف: اليوم ولله الحمد نصل لتأهيل 158 مرشدًا ومرشدة لتعلُّم مبادئ لغة الإشارة.
ولفت إلى أن برنامج تعلُّم مبادئ لغة الإشارة أحد برامج الوقف المستدامة، الذي يسعى لاكتساب منسوبي الإرشاد السياحي مهارات مهنية للتعامل مع زوّار ومرتادي منطقة عسير من الصم وضعاف السمع.
وعبر عن بالغ شكره وتقديره لشركاء البرنامج، وللمتدربين والمتدربات باعتبارهم ركيزةً أساسية في إنجاح البرنامج، سائلًا الله عز وجل لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم القادمة.
واختتم الحفل بتكريم المتدربين وشركاء النجاح وعدد من أصدقاء "وقف إرادة" والإعلاميين.