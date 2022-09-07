"وكيل جامعة المؤسس" يرعى الملتقى الترحيبي والإرشادي للطلاب من ذوي الإعاقة

رعى وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني الملتقى الترحيبي والإرشادي للطلاب من ذوي الإعاقة للعام الدراسي الجاري، الذي نظّمته عمادة شؤون الطلاب بصالة الأنشطة الطلابية بالعمادة.
وبدأ الملتقى بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة لوكيل العمادة للأشخاص من ذوي الإعاقة الدكتور وجدي وزان، أوضح فيها أن الوكالة تسعى إلى تقديم خدمات نوعية باستخدام تقنيات على مستوى الوصول للمباني والكليات ومرافق الجامعة والتنقل بينها بكل يسر وسهولة، كما تقدم برامج وخدمات تعليمية وتأهيلية في شتى المجالات.. وتُحقق للجامعة -بفضل من الله- العديد من المنجزات وقفزات نوعية خلال الأعوام الماضية، وتكللت هذه الجهود بتحقيق جائزة الزيرو بروجكت العالمية.
وشَمِلَ الملتقى كلمة للخريجين والطلاب وأولياء الأمور، واستعرض عبدالله المطيري البرامج المرصودة خلال الفصل الدراسي؛ فيما تَحَدّث الدكتور أحمد محرم عن الحوكمة الإلكترونية لنظام التعليم، والدكتور محمد حسين عن تدريس اللغة الإنجليزية لتكون سهلة للجميع. بعد ذلك تم تكريم المتفوقين من ذوي الإعاقة.