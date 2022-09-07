"وكيل جامعة المؤسس" يرعى الملتقى الترحيبي والإرشادي للطلاب من ذوي الإعاقة

وبدأ الملتقى بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة لوكيل العمادة للأشخاص من ذوي الإعاقة الدكتور وجدي وزان، أوضح فيها أن الوكالة تسعى إلى تقديم خدمات نوعية باستخدام تقنيات على مستوى الوصول للمباني والكليات ومرافق الجامعة والتنقل بينها بكل يسر وسهولة، كما تقدم برامج وخدمات تعليمية وتأهيلية في شتى المجالات.. وتُحقق للجامعة -بفضل من الله- العديد من المنجزات وقفزات نوعية خلال الأعوام الماضية، وتكللت هذه الجهود بتحقيق جائزة الزيرو بروجكت العالمية.