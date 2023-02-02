بحضور مختصين.. "السعودية للخدمات الأرضية" تنظم منتدى القادة للسلامة

نظمت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، منتدى القادة للسلامة، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة شركة مطارات القابضة عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية رائد بن حسن الإدريسي، وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في مجال السلامة والخدمات الأرضية بالمطارات السعودية وممثل عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا"، بأحد فنادق الرياض.
وناقش المنتدى الذي يُمثّل فرصةً لاجتماع المختصين، آخر المستجدات فيما يتعلق بنظم وإجراءات السلامة في مناولة الطائرات والخدمات الأرضية، وكذلك النتائج الإيجابية المكتسبة من لوائح سلامة الطيران الخاصة بالهيئة العامة للطيران المدني GACA - 68 - 151.
وعبّر رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج في كلمة له خلال المنتدى، عن شكره وتقديره للشركة السعودية للخدمات الأرضية على عقد هذا المنتدى، وللمشاركين على جهودهم ودورهم في تعزيز تحول قطاع الطيران السعودي؛ ليكون قطاع الطيران الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
كما استعرض ملامح من إنجازات الهيئة العامة للطيران المدني خلال عام 2022؛ ومن بينها إعلان المخطط الرئيسي لمطار الملك سلمان الدولي لخدمة 100 مليون مسافر سنويًا، ونقل ملكية 25 مطارًا لشركة مطارات القابضة، وافتتاح صالتي 3 و4 بمطار الملك خالد الدولي.
وتطرق "الدعيلج" إلى بعض مشروعات وخطط الهيئة لعام 2023 من بينها إطلاق ناقل وطني جديد لمنافسة كبريات شركات الطيران في العالم، وتحسين البنية التحتية لقطاع الطيران المدني السعودي، وتطوير المطارات الجديدة لدعم المشاريع الضخمة كجزء من رؤية المملكة 2030، منوهًا بأهمية العمل معًا؛ لضمان أعلى معايير الأمن والسلامة والاستدامة البيئية، باعتبارها من أهم أولويات قطاع الطيران المدني في المملكة.
من جانبه، رحّب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية رائد بن حسن الإدريسي في كلمة له بمستهل أعمال المنتدى، برئيس الهيئة العامة للطيران المدني وبالحضور والمشاركين، مؤكدًا أهمية التقاء المختصين في قطاعات الطيران والسلامة وخدمات المطارات بشكل مستمر؛ للتقييم والمتابعة والاطلاع على كل جديد بما يسهم في تعزيز الجهود الميدانية وتحقيق الأهداف المشتركة.
وتطرق "الإدريسي" إلى تحقيق الشركة السعودية للخدمات الأرضية في العام الماضي لمعدل قياسي في مجال السلامة يفوق المعدل العالمي من خلال التطبيق الكامل لمتطلبات ومعايير الهيئة العامة للطيران المدني، وأيضًا من خلال مبادرات الشركة والأداء المتميز لمنسوبيها من الكوادر الوطنية.
وتضمّنت فعاليات المنتدى، العديد من المحاضرات وأوراق العمل المقدمة من الخبراء والمختصين بالهيئة العامة للطيران المدني والشركة السعودية للخدمات الأرضية، بالإضافة إلى مناقشات بين القطاعات المختلفة مع تقديم عرض مرئي عن التعاون المشترك في مجال السلامة بين الهيئة العامة للطيران المدني والشركة السعودية للخدمات الأرضية، إلى جانب تناول عدة موضوعات تتعلق بنظم وإجراءات السلامة وتحقيق الاستدامة لهذا القطاع الحيوي بعد التعافي من آثار تداعيات (كوفيد-19) خلال السنوات الماضية.
وفي ختام المنتدى، تم تكريم عدد من منسوبي الشركة السعودية للخدمات الأرضية المتميزين في مجال السلامة؛ تقديرًا وتحفيزًا لهم لمزيدٍ من التميّز.