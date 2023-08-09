إمارة تبوك تستضيف الاجتماع السنوي الثالث للموارد البشرية بوزارة الداخلية

استضافت إمارة منطقة تبوك، اليوم، الاجتماع السنوي الثالث للإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الداخلية مع مديري عموم الموارد البشرية بإمارات المناطق، برئاسة مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الداخلية خالد بن عبدالعزيز التميمي، وحضور مديري الموارد البشرية بإمارات المناطق.
وناقش المجتمعون عددًا من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، والتي من ضمنها دعم فرص التدريب والتطوير، وتفعيل إدارات الموارد البشرية للتحول إلى الدور الاستراتيجي الممكن، ومعالجة التحديات التي تقابل المختصين في إمارات المناطق في المواضيع ذات الصلة بأعمالهم.
ويأتي الاجتماع لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب التي ترفع مستوى الأداء للموظف وتحقيق الأثر الإيجابي من خلال دفع العمل لما فيه مصلحة الوطن والمواطن؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة أيدها الله.