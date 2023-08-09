إمارة تبوك تستضيف الاجتماع السنوي الثالث للموارد البشرية بوزارة الداخلية

وناقش المجتمعون عددًا من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، والتي من ضمنها دعم فرص التدريب والتطوير، وتفعيل إدارات الموارد البشرية للتحول إلى الدور الاستراتيجي الممكن، ومعالجة التحديات التي تقابل المختصين في إمارات المناطق في المواضيع ذات الصلة بأعمالهم.