أمير المنطقة الشرقية يُدشن حملة "اعتناء" التوعوية

دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الأربعاء، أعمال حملة "اعتناء" التوعوية، التي ينظمها فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة، بحضور مدير عام الفرع الشيخ محمد مروعي خواجي.