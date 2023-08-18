لتذليل العقبات.. ملتقى إرشاد الطلبة المستجدين بجامعة "المؤسس" يتهيأ للانطلاق

تطلق عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الاثنين المقبل، "ملتقى الإرشاد الجامعي" للطلاب والطالبات المستجدين 1445هـ؛ برعاية رئيسة الجامعة المكلفة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم؛ حيث يستمر الملتقى أربعة أيام بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.
وخصصت اللجنة المنظمة للملتقى يومي الاثنين والثلاثاء للطلاب، ويومي الأربعاء والخميس للطالبات، من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 2 مساءً؛ حيث يشمل الملتقى أجنحة للعمادات والكليات والمراكز والبرامج والخدمات والأنشطة التي تقدمها الجامعة، ويشمل العديد من اللقاءات الإرشادية.
وأوضح عميد شؤون الطلاب الأستاذ الدكتور مهند بن غازي عابد، أن الملتقى يعد فرصة للطلاب الملتحقين حديثًا بالجامعة؛ حيث يهدف إلى تعريف الطلاب بأنظمة ولوائح الجامعة والتعريف بالكليات والأقسام العلمية، بالإضافة للخدمات والبرامج والأنشطة الطلابية، لتهيئة الطلاب للعام الدراسي 1445هـ، ولتذليل الصعوبات والعقبات التي قد تواجههم.