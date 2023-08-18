لتذليل العقبات.. ملتقى إرشاد الطلبة المستجدين بجامعة "المؤسس" يتهيأ للانطلاق

وخصصت اللجنة المنظمة للملتقى يومي الاثنين والثلاثاء للطلاب، ويومي الأربعاء والخميس للطالبات، من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 2 مساءً؛ حيث يشمل الملتقى أجنحة للعمادات والكليات والمراكز والبرامج والخدمات والأنشطة التي تقدمها الجامعة، ويشمل العديد من اللقاءات الإرشادية.