انطلاق فعاليات "أسبوع البيئة" في محافظة الليث

أطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في "الليث"، اليوم السبت، فعاليات "أسبوع البيئة" في المحافظة، تحت عنوان "بيئتك تعرفك".
وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في المحافظة المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي: إن الأسبوع يتضمن حملة بيئية لزراعة شتلات بالكورنيش الشمالي، وندوة عن الاحتطاب والرعي الجائر، بالتعاون مع البلدية في المعرض الزراعي للحبحب العثري، وزراعة أشجار المانجروف بالكورنيش الجنوبي، وتنظيف المنتزه البري بغميقه بالشراكة مع بلدية غميقة، وزراعة شتلات لمستفيدي الإسكان التنموي بالمحافظة بالتعاون مع جمعية أيتام الليث وجمعية البر التطوعية والمتطوعين.
من جهته قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المكلف المهندس ماجد بن عبدالله الخليف: إن فعاليات "أسبوع البيئة"، تحظى برعاية بالغة لما للبيئة من أهمية في حياة الفرد والمجتمع، وتهدف إلى تحقيق بيئة مزدهرة ومستدامة، تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع.