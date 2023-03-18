انطلاق فعاليات "أسبوع البيئة" في محافظة الليث

وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في المحافظة المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي: إن الأسبوع يتضمن حملة بيئية لزراعة شتلات بالكورنيش الشمالي، وندوة عن الاحتطاب والرعي الجائر، بالتعاون مع البلدية في المعرض الزراعي للحبحب العثري، وزراعة أشجار المانجروف بالكورنيش الجنوبي، وتنظيف المنتزه البري بغميقه بالشراكة مع بلدية غميقة، وزراعة شتلات لمستفيدي الإسكان التنموي بالمحافظة بالتعاون مع جمعية أيتام الليث وجمعية البر التطوعية والمتطوعين.