"نبع" تعلن عن مشروع إنشاء محطة تحلية في "هجرة جنيح"

أعلنت جمعية "نبع" لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، عن مشروع إنشاء محطة تحلية في منطقة هجرة جنيح التابعة لمحافظة بقيق، ضمن شراكة مميزة ودعم كريم من مؤسسة الشيخ عبد الله الراجحي الخيرية.
يأتي ذلك في إطار السعي الحثيث والمستمرّ للمساهمة في تعزيز التنمية المجتمعية والقطاع غير الربحي، وتمكين الحياة الصحية والعامرة، استنادًا لرؤية المملكة الواعدة 2030، من خلال المساهمة في مبادرات التحول الوطني بفضل تحسين فعالية وكفاءة الخدمات الاجتماعية، وتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر عميق، من خلال المشاريع المستدامة.
كما تأتي هذه الخطوة الهامة والمميزة لتحقيق الأثر العميق، وتمكين الاستقرار المستدام للأسر المستفيدة؛ حيث يتوقّع أن يُقدِّم المشروع -الذي يتم العمل عليه حاليًّا في مرحلة الإعداد- خدماته إلى 60 منزلًا في المنطقة الواقعة على طريق "الرياض - الدمام".
وقال مدير إدارة المشاريع بمؤسسة عبد الله الراجحي الخيرية، فهد المبرز: إن المشروع يأتي ضمن إسهامات المؤسسة في الدور المجتمعي لجميع مواطني المملكة في كل المناطق، ولرفع العبء عن كاهل أهلنا في "الهجرة".
بدوره أوضح المدير التنفيذي لجمعية "نبع" خالد البوعلي، أن الجمعية تستهدف شرائح: سكان القرى والهجر وأصحاب المواشي، وكذلك المساجد والأماكن العامة، بالإضافة إلى أوقاف المياه، والجمعيات المهتمة بمجال المياه.
وقال: ترتكز أهداف الجمعية على نشر الوعي وترشيد استهلاك المياه، والمساهمة في تنمية الموارد المائية وتأمين المياه الصالحة للشرب في مناطق الاحتياج، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة مشروعات المياه.
وعن الدور الاستراتيجي للجمعية، قال خالد البوعلي: إن "نبع" تركز على المشروعات ذات الأثر الأعمق والمستدام، والمساهمة في مبادرات التحول الوطني، والاستراتيجية الوطنية للمياه، وكذلك المساهمة في الأدوار التنموية في القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، والعمل على أن تكون الجمعية بيت خير في المنطقة الشرقية.
يذكر أن "نبع" تعدّ أول جمعية أهلية في المنطقة الشرقية متخصصة في تقديم خدمات المياه الصالحة للشرب، وحفر وصيانة الآبار في منطقة الشرقية، من خلال إيجاد الحلول المستدامة لتوفير المياه الصالحة للشرب، بتفعيل الدور المجتمعي، وتعزيز القيم المؤسسية والمتمثلة في الإحسان، والاستدامة والجودة والتكامل.