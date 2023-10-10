"نبع" تعلن عن مشروع إنشاء محطة تحلية في "هجرة جنيح"

يأتي ذلك في إطار السعي الحثيث والمستمرّ للمساهمة في تعزيز التنمية المجتمعية والقطاع غير الربحي، وتمكين الحياة الصحية والعامرة، استنادًا لرؤية المملكة الواعدة 2030، من خلال المساهمة في مبادرات التحول الوطني بفضل تحسين فعالية وكفاءة الخدمات الاجتماعية، وتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر عميق، من خلال المشاريع المستدامة.