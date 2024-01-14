مكة المكرمة… الهلال الأحمر يدرب أكثر من 64 ألفًا على الإسعافات الأولية خلال العام الماضي

نفذت إدارة التدريب والتثقيف المجتمعي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة خلال العام الماضي 2023م. (814) دورة تدريبية لأفراد المجتمع استفاد منها اكثر من ( 64.161) بينهم (48810) من الرجال و (15351) من النساء كما بلغ عدد المستفيدين من طلاب المدارس 16115 طالبًا من 70 مدرسة في المنطقة .