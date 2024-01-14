مكة المكرمة… الهلال الأحمر يدرب أكثر من 64 ألفًا على الإسعافات الأولية خلال العام الماضي

نفذت إدارة التدريب والتثقيف المجتمعي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة خلال العام الماضي 2023م. (814) دورة تدريبية لأفراد المجتمع استفاد منها اكثر من ( 64.161) بينهم (48810) من الرجال و (15351) من النساء كما بلغ عدد المستفيدين من طلاب المدارس 16115 طالبًا من 70 مدرسة في المنطقة .
وأكدت الهيئة حرصها من خلال مراكز التدريب والتي تضم نخبة من المدربين في الهيئة بكلاً من: جدة – العاصمة المقدسة – الطائف علي تأهيل وتدريب كافة افراد المجتمع علي الإسعافات الأولية من خلال برنامج سفير الحياة للجنسين (رجال – نساء).
وخلال العام الماضي قدمت الهيئة 362 محاضرة توعوية في هذا المجال، ويتم خلال هذه المحاضرات تعريف أفراد المجتمع بكيفية اتباع خطوات التعامل مع الحالات الطارئة وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عن الإسعافات الاولية . في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تضلع بها الهيئة لرفع الوعي الصحي بالإسعافات الأولية وضرورة الإلمام بالإجراءات الطبية الطارئة التي يتم الحاجة اليها في مواجهة الحالات الطارئة.
وساهمت جهود الهيئة في التعريف بالخدمات المقدمة من هيئة الهلال الأحمر السعودي والطريقة الصحيحة للإبلاغ عن طريق رقم الخدمة الإسعافية 997 لطلب سيارة الإسعاف أو طلب الإرشادات الطبية الإسعافية وكيفية استخدام تطبيق اسعفني .
وفي نهاية الدورة يحصل كل متدرب على شهادة معتمدة من الهيئة . ويمكن لجميع أفراد المجتمع الحصول على الدورات التدريبية الطبية الإسعافية التخصصية ودورة سفير الحياة من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة "منصة متأهب".