وكيل محافظة المجمعة يدشن حملة "اعتناء" لتوعية النشء والشباب فكرياً

بناءً على توجيهات أمير منطقة الرياض ونيابةً عن محافظ المجمعة، دشَّن وكيل المحافظة خالد بن محمد البابطين، في ديوان المحافظة حملة "اعتناء" التوعوية، التي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وفي التفاصيل؛ استقبل وكيل محافظة المجمعة خالد البابطين، رئيس هيئة المجمعة الشيخ شايع بن صالح البغيليل ومساعد رئيس الهيئة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله الصوينع ومسؤول التوعية والعلاقة والإعلام الشيخ إبراهيم بن سليمان الوكيل في مكتبه بديوان المحافظة لتدشين حملة "اعتناء".
واستمع "البابطين" إلى شرح عن الحملة التي تستهدف عبر برامج متنوعة فئات النشء والشباب من سن التمييز إلى سن الثامنة عشرة للإسهام في البناء الفكري السليم وتحصينهم من الأفكار الضالة، وتستمر لمدة عام دراسي كامل.
وأعرب وكيل المحافظة، عن تمنياته للحملة وأعضاء الهيئة بالتوفيق والنجاح في أعمالهم وأهدافهم.