وكيل محافظة المجمعة يدشن حملة "اعتناء" لتوعية النشء والشباب فكرياً

واستمع "البابطين" إلى شرح عن الحملة التي تستهدف عبر برامج متنوعة فئات النشء والشباب من سن التمييز إلى سن الثامنة عشرة للإسهام في البناء الفكري السليم وتحصينهم من الأفكار الضالة، وتستمر لمدة عام دراسي كامل.