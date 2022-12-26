جازان.. اجتماع المجلس المحلي يناقش الحلول لتعثر بعض المشروعات بالمحافظة ومركز الموسّم

رأس محافظ الطوال رئيس المجلس المحلي ناصر بن عبدالعزيز بن رازن، اليوم، الاجتماع الدوري للمجلس المحلي.
وخلال الاجتماع، أكد محافظ الطوال على أهمية مضاعفة الجهود وسرعة تنفيذ المشروعات التي تم إقرارها سابقاً، وحث مديري القطاعات الحكومية على التعاون والتنسيق فيما بينهم، وفقاً لتوجيهات أمير منطقة جازان ونائبه.
واستعرض المجلس المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها، إلى جانب مناقشة أسباب تعثر بعض المشروعات في المحافظة ومركز الموسّم وإيجاد الحلول لها.
كما ناقش الاجتماع عدة موضوعات شملت مناقشة ما تم من توصيات سابقة وتحسين وتطوير مدخل المحافظة وبحث جملة من الموضوعات المتعلقة بإنارة طريق الدوح ومعالجة التشوهات البصرية وتطوير الواجهة البحرية بالموسم.