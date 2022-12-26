جازان.. اجتماع المجلس المحلي يناقش الحلول لتعثر بعض المشروعات بالمحافظة ومركز الموسّم

وخلال الاجتماع، أكد محافظ الطوال على أهمية مضاعفة الجهود وسرعة تنفيذ المشروعات التي تم إقرارها سابقاً، وحث مديري القطاعات الحكومية على التعاون والتنسيق فيما بينهم، وفقاً لتوجيهات أمير منطقة جازان ونائبه.