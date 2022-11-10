حلقة نقاش.. "تعليم جازان" يعرّف بأسس ومبادئ النجاح الوظيفي

وبين الهيجان العديد من المواقف والدروس المكتسبة في الحياة الوظيفية، حاثًا الجميع بعدم جعل حياتهم مرهونة بالمدير والوظيفة، واعتبار هذه التجارب معهما رحلة للتعلم والتدريب، مضيفًا أن التجربة الوظيفية والتعامل مع مديرين مختلفين هي تجارب تعكس القيم الشخصية والاتجاهات السلوكية نحو الذات والآخرين، والتي تختلف من شخص لآخر، حاملة معها مزيجًا من النجاحات والإخفاقات والآمال والآلام والأحداث السارة والمؤلمة، الأمر الذي يكسب العامل فيها خبرة كبيرة من خلال النجاح في التعاطي مع هذه المواقف المختلفة.