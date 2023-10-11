"الندوة العالمية" تؤسّس مركزًا تنمويًّا جديدًا في جامبيا

"الندوة العالمية" تؤسّس مركزًا تنمويًّا جديدًا في جامبيا
أعلنت الندوةُ العالمية للشباب الإسلامي، اليوم الأربعاء، تأسيسَ مركز تنموي جديد في مدينة "بافولوتو" بمنطقة "كومبو" بجمهورية جامبيا، التي تبعد عن العاصمة بنجول 25 كم.
يخدم المركزُ ستةَ آلاف نسمة من سكان المنطقة، ويضمّ مدرسة تعليمية، ومسجدًا، ومغسلة أموات، وبئرًا توفر المياه الصالحة للشرب.
وتواصل "الندوةُ العالمية" جهودَها الخيرية في إنشاء العديد من المراكز التنموية بالعديد من دول أفريقيا؛ لأهميتها الكبيرة في خدمة المجتمعات الإنسانية وتلبية لحاجة الأهالي الماسة إلى خدماتها، خصوصًا في المناطق البعيدة والنائية التي تفتقر إلى المراكز الخدمية.
من جانبهم عبّر الأهالي عن شكرهم وتقديرهم لجهود المملكة العربية السعودية، حكومةً وشعبًا، في دعم هذه المشروعات الهادفة التي توفّر لهم الخدمات النوعية.
وعبروا عن فرحتهم الغامرة بهذه المبادرة، وسألوا الله تعالى أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها ورخاءها في ظل قيادتها الرشيدة التي تسارع إلى تقديم الدعم الإنساني في كل مكان.