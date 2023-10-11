"الندوة العالمية" تؤسّس مركزًا تنمويًّا جديدًا في جامبيا

وتواصل "الندوةُ العالمية" جهودَها الخيرية في إنشاء العديد من المراكز التنموية بالعديد من دول أفريقيا؛ لأهميتها الكبيرة في خدمة المجتمعات الإنسانية وتلبية لحاجة الأهالي الماسة إلى خدماتها، خصوصًا في المناطق البعيدة والنائية التي تفتقر إلى المراكز الخدمية.