10 إصابات وحالة وفاة.. "هلال الباحة" يُنفِّذ فرضية حادث مروري بـ"العقيق"

وتعود تفاصيل الفرضية إلى ورود بلاغ من الدوريات الأمنية بالمحافظة لعمليات الهلال الأحمر السعودي 997 بوجود حادث تصادم عند الساعة العاشرة صباحًا. وعلى الفور تم توجيه فِرق إسعافية للموقع، وتم تفعيل خطة الاستجابة لوجود إصابات متعددة، واستجابة 5 فِرق إسعافية وفِرقة غير إسعافية.