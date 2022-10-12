10 إصابات وحالة وفاة.. "هلال الباحة" يُنفِّذ فرضية حادث مروري بـ"العقيق"

نفَّذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة اليوم الأربعاء فرضية حادث مروري متعدد الإصابات بمحافظة العقيق، بمشاركة الجهات الحكومية.
وتعود تفاصيل الفرضية إلى ورود بلاغ من الدوريات الأمنية بالمحافظة لعمليات الهلال الأحمر السعودي 997 بوجود حادث تصادم عند الساعة العاشرة صباحًا. وعلى الفور تم توجيه فِرق إسعافية للموقع، وتم تفعيل خطة الاستجابة لوجود إصابات متعددة، واستجابة 5 فِرق إسعافية وفِرقة غير إسعافية.
ونتج من ذلك عشر حالات بين خطيرة ومتوسطه، وحالة وفاة. وأُقيم بموقع الحادث منطقة فرز وإسعاف، ثم نُقلت الحالات إلى مستشفى العقيق العام، وذلك بمتابعة مساعد المدير العام للشؤون الفنية.
واستهدفت الفرضية الوقوف على حالة الاستعداد لدى الفِرق الإسعافية بالمحافظات، وتمكين قيادة الحوادث بالمحافظات، ورفع درجة التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، ومدى الجاهزية لدى الكوادر البشرية، والآلية اللازمة لمواجهة مثل هذه الحوادث.
وشكر فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الجهات المشاركة والمساندة (مستشفى العقيق العام - شرطة العقيق - مرور العقيق - إدارة الدفاع المدني بالعقيق - العمليات المشتركة - القوات الخاصة لأمن الطرق - تعليم العقيق).