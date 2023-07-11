الندوة العالمية تؤسّس مركزًا تنمويًّا تعليميًّا في كازاخستان

وعبّر الأهالي عن احتياجهم الكبير لمثل هذا المركز؛ حيث يبعد أقرب مركز منهم على مسافة كبيرة؛ مما يؤدي إلى حرمانهم من خدماته، كما ثمنوا جهود المملكة حكومة وشعبًا في دعم هذه المشروعات الهادفة التي تحتاجها كثير من المناطق في كازاخستان، وعبروا عن فرحتهم الغامرة بهذه المبادرة، سائلين الله أن يديم نعم الأمن والرخاء على المملكة، ويحفظ استقرارها.