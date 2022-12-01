تزامنًا مع اليوم العالمي.. "صحي خالد" بجدة يُنظّم برنامجًا توعويًا حول صحة الأطفال

وفي السياق نفسه، أوضحت تهاني القرشي مديرة المركز أن تفعيل اليوم العالمي للطفل جاء من أهمية صحة هذه الفئة العمرية من المجتمع والغالية على قلوبنا بلا شك، وأهمية دور المركز في تعزيز الجانب الصحي من خلال نشر الوعي الصحي بين جميع فئات وشرائح المجتمع المختلفة عبر تفعيل الأيام والمناسبات الصحية، وتقديم العديد من البرامج التوعوية والتثقيفية والترفيهية الصحية، كما قدمت شكرها لمنسوبي المركز على ما قدموه لنجاح هذا اليوم.