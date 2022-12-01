تزامنًا مع اليوم العالمي.. "صحي خالد" بجدة يُنظّم برنامجًا توعويًا حول صحة الأطفال

نظّم مركز صحي خالد النموذجي التابع لمجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، بالتعاون مع الجمعية السعودية للإدارة الصحية برنامجًا توعويًا تثقيفيًا حول صحة الطفل تحت شعار "طفلك طفلنا"، تزامنًا مع اليوم العالمي للطفل والذي يوافق يوم ٢٠ نوفمبر من كل عام، بحضور مساعد المشرف العام لشؤون المراكز سارة العدواني، ومدير الجمعية السعودية للإدارة الصحية عبدالعليم المرعشي.
شمل البرنامج عدة أركان توعوية وتثقيفية تُعنى بصحة الطفل؛ منها ركن لتعريف زائرات المركز بالإرشادات والطرق الصحية للحفاظ على أسنان الطفل من التسوس، وركن للتوعية بمخاطر المشروبات المحلاة بالسكر، وركن آخر للتعريف بمكونات الطبق الصحي وضرورة اتباع نظام غذائي صحي، بالإضافة إلى تخصيص مساحة للأطفال لممارسة الألعاب الرياضية لأهمية النشاط البدني للطفل، وكذلك ركن تحت شعار "لنحمي بعضنا" للتوعية بأهمية التحصينات والاحتياطات المتبعة بعد التطعيم، وكذلك تعريفهم بساعات النوم الطبيعية للمراحل العمرية.
ويهدف البرنامج إلى رفع الوعي المجتمعي بطبيعة الأمراض الشائعة لدى الأطفال والوقاية منها، وزيادة الوعي بحقوق الطفل وتحسين رفاهية الأطفال وخلق بيئة صحية سليمة لهم وخالية من الأمراض.
وفي السياق نفسه، أوضحت تهاني القرشي مديرة المركز أن تفعيل اليوم العالمي للطفل جاء من أهمية صحة هذه الفئة العمرية من المجتمع والغالية على قلوبنا بلا شك، وأهمية دور المركز في تعزيز الجانب الصحي من خلال نشر الوعي الصحي بين جميع فئات وشرائح المجتمع المختلفة عبر تفعيل الأيام والمناسبات الصحية، وتقديم العديد من البرامج التوعوية والتثقيفية والترفيهية الصحية، كما قدمت شكرها لمنسوبي المركز على ما قدموه لنجاح هذا اليوم.