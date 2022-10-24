مخيم "صحة حائل" يختتم محاضراته التوعوية بأمسية "الثقافة الدوائية"

وتهدف المحاضرة إلى رفع الوعي الدوائي لدى المجتمع من خلال طرح العديد من النصائح والإرشادات الدوائية المهمة لمرضى الربو والسكري ومسيلات الدم وتداخل الأدوية مع بعض الأغذية والأدوية، وكذلك الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية وغيرها من المستحضرات الطبية الدوائية.