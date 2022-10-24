مخيم "صحة حائل" يختتم محاضراته التوعوية بأمسية "الثقافة الدوائية"

اختتم مخيم صحة حائل، مساء أمس الأحد، آخر محاضراته التوعوية بأمسية صحية، تحت عنوان "الثقافة الدوائية"، قدمها الدكتور محمد الزايد.
جاء ذلك ضمن فعاليات مزاد الإبل في "تربة حائل"، بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.
وتناولت المحاضرة تاريخ التداوي بالأعشاب والنباتات الطبية عند العرب وأبرز علماء الطب والصيدلة من العرب.
وكذا ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من التقدم الطبي والعلمي في ظل دعم الحكومة الكبير للخدمات الطبية.
كما ألقت الأمسية الضوء على الجهات الرسمية بالمملكة التي تعتمد الأدوية والأغذية وفق مواصفات عالية ودقيقة تضمن سلامة ومأمونية الدواء والغذاء المستخدم بالمملكة.
وتهدف المحاضرة إلى رفع الوعي الدوائي لدى المجتمع من خلال طرح العديد من النصائح والإرشادات الدوائية المهمة لمرضى الربو والسكري ومسيلات الدم وتداخل الأدوية مع بعض الأغذية والأدوية، وكذلك الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية وغيرها من المستحضرات الطبية الدوائية.