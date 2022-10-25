محافظ الأحساء يستقبل مدير شرطة المنطقة الشرقية

استقبل محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمقر المحافظة؛ مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء محمد بن مبارك الوذيناني، يرافقه مدير شرطة الأحساء العميد سطام بن زياد العتيبي.
واستمع المحافظ لشرح من اللواء "الوذيناني" عن العمل الأمني وجهود جميع إدارات الأمن العام بالمنطقة الشرقية، بتوجيه من أمير المنطقة ونائبه، منوهًا إلى الدعم الذي تجده الأجهزة الأمنية من القيادة الرشيدة، أيدها الله.
وأشاد بالجهود التي يبذلها رجال الأمن بالمحافظة في حفظ الأمن والأرواح والممتلكات، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في مهامهم.
وقدم مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء محمد الوذيناني، باسمه ونيابة عن زملائه، شكره وتقديره لمحافظ الأحساء، على متابعته الدائمة لأعمال القطاعات الأمنية بالمحافظة.