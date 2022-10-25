محافظ الأحساء يستقبل مدير شرطة المنطقة الشرقية

واستمع المحافظ لشرح من اللواء "الوذيناني" عن العمل الأمني وجهود جميع إدارات الأمن العام بالمنطقة الشرقية، بتوجيه من أمير المنطقة ونائبه، منوهًا إلى الدعم الذي تجده الأجهزة الأمنية من القيادة الرشيدة، أيدها الله.