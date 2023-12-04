"تجمّع صحي المدينة" ينظم المؤتمر الدولي للقلب.. 20 ديسمبر

ويتضمن المؤتمر أكثر من 24 محاضرة ومناقشة علمية وورشة عمل؛ أهمها: ثورة في جراحة القلب الخلقية، والابتكار في تمريض القلب، والفيزيولوجيا الكهربائية، وورشة عمل تصوير القلب التلفزيوني، بالإضافة إلى عرض ملخصات لأبحاث ودراسات علمية أخرى في مجال رعاية القلب.