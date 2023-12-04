"تجمّع صحي المدينة" ينظم المؤتمر الدولي للقلب.. 20 ديسمبر

ينظم تجمّع المدينة المنورة الصحي، وذلك تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، وممثلاً بمركز أمراض وجراحة القلب بالتعاون مع جمعية القلب السعودية مؤتمر المدينة المنورة الدولي للقلب، وذلك خلال الفترة من 20-22 ديسمبر 2023م بفندق مريديان المدينة.
وأوضح تجمّع المدينة المنورة الصحي أن مؤتمر المدينة المنورة الدولي للقلب يهدف لمناقشة الابتكار والتقنيات الحديثة في رعاية مرضى القلب، بمشاركة نخبة من الأطباء والجراحين المتخصصين في أمراض القلب من مختلف دول العالم.
وأكد تجمّع المدينة الصحي أن المؤتمر يسعى إلى تجويد الخدمات المقدمة للمرضى، وتحسين نظام الرعاية الصحية، من خلال تبادل الخبرات العلمية والعملية واستعراض أحدث الابتكارات وتفعيل الشراكة الاجتماعية والمجتمعية وبناء القدرات المؤهلة لتقديم هذه الخدمات وفق الممارسات العلمية المبنية على البراهين وأحدث التقنيات المعلوماتية الصحية.
ويتضمن المؤتمر أكثر من 24 محاضرة ومناقشة علمية وورشة عمل؛ أهمها: ثورة في جراحة القلب الخلقية، والابتكار في تمريض القلب، والفيزيولوجيا الكهربائية، وورشة عمل تصوير القلب التلفزيوني، بالإضافة إلى عرض ملخصات لأبحاث ودراسات علمية أخرى في مجال رعاية القلب.