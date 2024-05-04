بلدية حوطة بني تميم تسهم في جودة الحياة بمبادرات وبرامج عدة

حققت بلدية حوطة بني تميم نسبة رضا عالية من قِبل أهالي المحافظة وزوارها بعد أن أثبتت أنها تسعى دائمًا لتقديم كل ما فيه تميز، من خلال الوجود في المناسبات، وتقديم برامج ومبادرات، تُدخل الفرح والسرور على أنفسهم، إضافة إلى تطوير المرافق والخدمات، وتحسين الأماكن التي يرتادونها.
وأسهمت البلدية في إنشاء وتطوير وتحسين المتنزه البري الذي أصبح مكانًا متميزًا لقضاء أسعد الأوقات للأُسر، إضافة إلى عمل مبادرات وبرامج لكل مناسبة في المحافظة، كان آخرها خلال أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1445هــ، من خلال العديد من الفعاليات والبرامج الترفيهية لاحتفالات العيد، التي امتدت ٤ أيام، وضمت برامج اجتماعية وثقافية.
كما تضمنت الاحتفاليات هذا العام افتتاح شارع الفنون بحديقة المتنزه البري بطريق الملك عبدالله الذي، أتيح لجميع الفنون المتنوعة، وقد خُصص به أجنحة لفنون الطهي والأسر المنتجة، والرسم الحر للأطفال، وبالونات العيد، والقرية الترفيهية للأطفال، وألعاب الخفة، وركن خاص بـ "الفود ترك"، وإطلاق الألعاب النارية التي استمرت طيلة أيام الاحتفالات، إضافة إلى العديد من الجوائز اليومية.
وأسهمت هذه المبادرات والبرامج والخدمات المميزة في تحسين جودة الحياة لأهالي حوطة بني تميم بشكل واضح، وأصبحت البلدية تهتم بكل ما ينال رضا أهاليها محققة بذلك مستهدفات رؤية 2030.