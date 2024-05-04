بلدية حوطة بني تميم تسهم في جودة الحياة بمبادرات وبرامج عدة

حققت بلدية حوطة بني تميم نسبة رضا عالية من قِبل أهالي المحافظة وزوارها بعد أن أثبتت أنها تسعى دائمًا لتقديم كل ما فيه تميز، من خلال الوجود في المناسبات، وتقديم برامج ومبادرات، تُدخل الفرح والسرور على أنفسهم، إضافة إلى تطوير المرافق والخدمات، وتحسين الأماكن التي يرتادونها.