مدير "تعليم جازان" يرفع التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد

وأشار "عقدي" إلى أن هذا التطور المذهل، لم يكن وليد مصادفة أو حظ، وإنما هو -بعد توفيق الله- نتاج تخطيط وعمل دؤوب ومتابعة حازمة وناقدة، على كل الاتجاهات والمجالات: السياسية والاقتصادية والرياضية والاجتماعية؛ ما أسهم في استسلام أعناق الأرقام لنا محليًا ودوليًا، مضيفًا أن هذه الأرقام لم تعد تعرف الثبات، فكل يوم نتقدم، وكل يوم نتجاوز الآخرين، وكل يوم نحقق جديدًا، والتسارع لا يقف، وسقف الطموحات يزداد ارتفاعًا، بقيادة واعية وذكية من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله -.