ذبح 113 ألف أضحية بالرياض في زمن قياسي.. و"الفراج" يكرّم مديري المسالخ

كرّم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض الدكتور ماجد الفراج، اليوم الاثنين، مديري الأسواق والمسالخ المشاركين في موسم عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ على مستوى المنطقة.
وقال مدير الأسواق والمسالخ بفرع الوزارة بالمنطقة الدكتور محمد الفوزان: إن هذا التكريم تقديرًا لجهود العاملين بالميدان في 22 مكتبًا في الرياض.
وأظهرت إحصائية أسواق ومسالخ منطقة الرياض، خلال هذا العام، وقتًا قياسيًا لمتوسط زمن عملية نحر وتسليم الأضحية في المنطقة؛ حيث بلغ 20 دقيقة من استلام الأضحية وحتى تسليمها.
وبلغت المذبوحات بمنطقة الرياض، أكثر من 113 ألف أضحية تم نحرها في 67 مسلخًا ثابتًا ومتنقلاً، وبمتابعة مستمرة من الفرق البيطرية؛ للكشف على الأضاحي في 40 سوقًا ثابتًا ومؤقتًا.
واستخدمت هذا العام التقنية للمرة الأولى ضمن الخدمات التي تقدمها الوزارة، من نظام "حجز المواعيد الإلكتروني"، وتطبيق "مرشدك الزراعي" والذي يتم فيه الرد على استفسارات المضحين عن أضاحيهم قبل وبعد الذبح.
إضافةً إلى خدمة معرفة حالة الزحام في المسالخ، والتي توضح فيها مدة الانتظار وموقع المسلخ للمستفيد، وخدمة حجز المواقع داخل نقاط بيع الماشية المؤقت.