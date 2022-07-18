ذبح 113 ألف أضحية بالرياض في زمن قياسي.. و"الفراج" يكرّم مديري المسالخ

وبلغت المذبوحات بمنطقة الرياض، أكثر من 113 ألف أضحية تم نحرها في 67 مسلخًا ثابتًا ومتنقلاً، وبمتابعة مستمرة من الفرق البيطرية؛ للكشف على الأضاحي في 40 سوقًا ثابتًا ومؤقتًا.