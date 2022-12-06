"أمير الباحة" يشيد بجهود فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة لدعم المزارعين

أشاد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة بما يقدمه فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة من جهود كبيرة لدعم المزارعين من خلال برامج الإقراض والتسويق الزراعي والتنمية الريفية، مؤكداً أهمية تعزيز دور الصندوق، بما يسهم في توفير بيئة زراعية مثالية بالمنطقة.