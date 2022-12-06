"أمير الباحة" يشيد بجهود فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة لدعم المزارعين

أشاد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة بما يقدمه فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة من جهود كبيرة لدعم المزارعين من خلال برامج الإقراض والتسويق الزراعي والتنمية الريفية، مؤكداً أهمية تعزيز دور الصندوق، بما يسهم في توفير بيئة زراعية مثالية بالمنطقة.
جاء ذلك أثناء استقبال أمير منطقة الباحة، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، للمدير العام لفرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة المهندس مسفر بن سلمان الغامدي .
واطّلع أمير المنطقة في مستهل اللقاء على التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية بالمنطقة لهذا العام 1443-1444هـ، متضمناً إحصائيات العقود المنفذة للقروض المتوسطة والمشاريع.
ويهدف تمويل الصندوق لاستدامة التنمية الزراعية ودعم القطاع الزراعي وتطويره بمنطقة الباحة التي تزخر بالكثير من المحاصيل الزراعية النوعية على مستوى المملكة .
من جهته قدم مدير الفرع شكره لأمير منطقة الباحة مثمنا توجيهاته التي ركزت على خدمة المزارعين ودعمهم ودعم المنتجات الزراعية التي تعد إحدى الميز النسبية للمنطقة، واعداً بتحقيق التطلعات في خدمة المنطقة وأهلها والسعي لتحقيق تنمية نوعية للقطاع الزراعي بالمنطقة .